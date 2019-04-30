"Denizkurdu-2019"un medya iletişimini AÜ yürütecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında "Denizkurdu-2019" tatbikatının medya iletişimiyle ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 yıllık geçmişi ve 2 milyona yakın öğrencisiyle Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından AÜ, sahip olduğu nitelikli personel ve güçlü altyapısıyla iş birliklerine yenisini ekledi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından imzalanan protokol kapsamında AÜ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek verip personelin iletişim alanında eğitilmesine katkı sağlayarak planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği sunacak. Üniversite, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı olan Denizkurdu-2019'a destek olacak. Bu yıl ilk kez sivil bir kurum tatbikata katılacak. AÜ sahip olduğu bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve iletişim altyapısıyla tatbikatın medya iletişiminin yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye'nin önemli kurumlarıyla iş birlikleri yapmaktan duydukları mutluluğu belirtti. Bu protokolle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak yürütülecek faaliyetler için ilk adımı attıklarını vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kara ve havada üstün olma yanında denizde de söz sahibi olmanız çok önemli. Bu cennet vatanın üç tarafı denizlerle çevrili. Ayrıca jeopolitik olarak son derece önemli bir coğrafyadayız. Ülkemizin göz bebeği kurumlardan Deniz Kuvvetlerimizin yerli ve milli imkanları seferber ederek yaptığı çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Bu süreç içinde gerçekleştireceğimiz ortak faaliyetler ile bu çalışmaların bir parçası olmak bizleri sevindiriyor. Devletimizin farklı kurumlarıyla iş birliklerimiz devam edecek. Ülkemiz ve milletimiz için canla başla çalışacağız."