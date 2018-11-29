Denizi ilk kez gördüler

AKSARAY (AA) - Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen "Tuz Gölü Çevresinde Mesleki Eğitim ve Sosyal Yaşamı Geliştirme" projesi kapsamında öğrenciler Antalya'ya giderek ilk kez denizi gördü.

Eskil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Kılıçer koordinatörlüğündeki proje kapsamında ilçe merkez ve köylerinde çeşitli spor turnuvalarında dereceye giren öğrenciler 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde konaklayarak tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buldu.



Öğrenciler, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası, Kızılkule, Apollon Tapınağı, Antik Tiyatro, Roma Antik Kenti, Manavgat Şelalesi ve Antalya Müzesi'ni gezdi.

Gezinin ardından öğrenciler Aksaray'a döndü.



