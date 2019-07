Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.



Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı.



Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı.

Beşiktaş Meydanı'ndaki törene ise İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kalyoncu, tüm denizcilik camiasının Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayarak Türkiye’nin Akdeniz başta olmak üzere karasularındaki etkinliğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediyesi Bando Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Yüksek Okulu trampet ve bando takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı da gösteri yaptı.

Törenin ardından Kalyoncu ve beraberindekiler meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek, dua etti.

Buradan Beşiktaş iskelesinde bekleyen Kıyı Emniyeti gemisine binen heyet, İstanbul Boğazı'na çelenk bıraktı ve Boğaz'da gerçekleştirilen töreni izledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler de Marmara Denizi'nde su takı oluşturdu.

Kocaeli

Kefken Limanı'ndaki etkinlikte konuşan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, bugün Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığın tescilinin kutlandığını belirterek, "Bu vesileyle denizcilikte emeği geçen aramızdan ayrılan tüm denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Adnan Turan da dünya deniz taşımacılığından ülke olarak aldığımız yüzde 3'lük payın, hükümet, tüccar ve vatandaşla el ele vererek yüzde 15'lere çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun için herkesin var gücüyle çalışması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin, balıkçılıktaki 580 milyon dolar civarındaki ihracatıyla dünyada 16'ncı sırada yer aldığını aktaran Doğusel, "Kocaeli'de 34 limanımızla ve yıllık Marmara Körfezi'ne giren 13 bin gemimizle denizciliğin dörtte birini temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sunumları, tahlisiye botunun su gösterisi, 100 metre serbest yüzme yarışı, denizde tabak bulma ve yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı.

Al bayrağı mavi sularda dalgalandırdılar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgıçlar, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalışlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kerpe'de faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Spor Kulübü eğitmenleri ve üyeleri, tarihi Ceneviz liman mendireği bölgesine dalış yaptı.

Dalgıçlar, dalışın sonunda su altında Türk bayrakları açtı.

İzmir

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Apak, 93 yıl önce yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve bugünlere gelmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanunun Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurgulayan Apak, bu kanunla Türk vatandaşlarına denizcilik, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, denizcilik eğitimi ve deniz turizmi gibi alanlarda bir çok imtiyaz sağlandığını, denizcilikte ekonomik özgürlükler elde edildiğini anımsattı.

Apak, "Uygarlık tarihi inceliğinde en güçlü medeniyetlerin deniz kıyılarında kurulduğu, denizlere hakim olan kültürlerin ekonomik yönden çok güç kazandığı görülmektedir. Bugün dünya ülke ekonomileri için lokomotif görev gören temel sektörlerden olan denizcilik sektörü sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülke için hayati sektörlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Vali Yardımcısı Aydın Memük de katıldı.

Halat çekme yarışı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol, Kordon'un İzmir Liman Başkanlığı önündeki kısmında açılan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

Daha sonra halat çekme yarışması düzenlendi. Soyer ve Memük de halat çekme yarışında mücadele etti.

Sakarya

Sakarya'da Karasu Liman Başkanı Ahmet Akalan, limandaki törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu ile yaklaşık 350 yıl yabancılara verilen imtiyazların sona erdirildiğini söyledi.

Karasu'nun Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide yerlerden olduğunu belirten Akalan, "2017'de faaliyete başlayan İçtaş firması tarafından işletilen Karasu Limanı gelecekte Karadeniz'in önemli ticaret limanlarından biri olma yolunda ilerlemekte olup, gerek sosyal gerekse ekonomik olarak gelişmelere katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından düzenlenen etkinlikler kapsamında halat çekme, yüzme ve yağlı direk yarışmaları yapıldı.

Bartın

Bartın Limanı Başkanı Haydar Gökçe, limandaki törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancıların, ülkedeki denizlerden elde ettikleri çıkarlara son verildiğini belirtti.

Atatürk'ün talimatıyla çıkarılan kanunla kıyılardaki seyrüsefer hakkı ve denizlerdeki hizmetlerin Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına geçtiğini ifade eden Gökçe, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına deniz taşımacılığı, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, eğitim gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Bu vesileyle bizlere bu günleri kazandıran Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Vali Sinan Güner ve protokol üyelerince, deniz şehitleri ve gazileri anısına suya çelenk bırakılıp karanfil atıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem, burada yaptığı konuşmada, kabotaj hakkının Türk bayrağı ve ulusuna verildiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Ülkemiz ve tüm denizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkörle denize açılan Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile beraberindeki protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Bursa

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İskele Meydanı'nda tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve protokol üyeleri, sahil güvenlik botundan deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

Program kapsamında yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmalarda yağlı direk yarışmasını Ferdi Tabak kazandı.

Çanakkale

Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi. Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bir römorkörle denize açılan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, görevi başında şehit düşen deniz şehitleri anısına "Deniz Şehitleri" yazan çelengi suya bıraktı.

Törene, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız ,Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Liman İşletme Müdürü Orhan Kılınç, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende ise Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, Kabotaj Kanunu ile imtiyazların sona erdiğini ve denizciliğin gelişmesi adına önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tören, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın denize çelenk bırakmasıyla sona erdi.

Öte yandan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışları da izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yalova

Yalova Liman Başkanlığı tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende Yalova Liman Başkanı Murat Akpınar, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Akpınar, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, endüstrisi, ticareti ve sporuyla en ileri denizcileri yetiştirme kabiliyetinde olduğunu belirtti.

Yalova'da denizcilik alanında güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaşmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akpınar, "8 bin kişi istihdam eden 40 tersanemiz, 11 tekne imal tesisimiz, 3 büyük liman tesisimiz, balıkçı barınaklarımız ve diğer denizci paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle Yalova'mızda çalışmaktayız. Bunun yanı sıra Bakanlığımız tarafından yüksek katma değeri olan projeler yürütülmektedir." dedi.

Sinop'ta yarışmaların ödülü "koç" oldu

İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalara protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışmacıların yaklaşık bir saat süreyle direkten bayrağı almak için mücadele ettiği yarışmada ilginç görüntüler oluştu. Yarışmada, Önder Akkaya uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı Belediye Başkanı Barış Ayhan'a takdim etti.

Halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmalarında dereceye girenlere koç, yüzme yarışmasında dereceye girenlere ise altın hediye edildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan ve protokol üyeleri yarışmacılara ödüllerini vererek, dereceye girenleri tebrik etti.

Trabzon

Trabzon'da Yalı Mahallesi'ndeki Faroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, denizlerin ülkenin vazgeçilemez birer parçası olduğunu ifade ederek, "Ticaret hakkının sadece Türk bandıralı gemilerine ait olması yönündeki 1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu kabul edilmiş, denizlerimizde hakimiyet tam anlamıyla Türk milletinin egemenliğine geçmiştir. Ben bu anlamda Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel ise vatan toprakları için canını veren şehitlere rahmet dileyerek, bayramın kutlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Etkinliler kapsamında düzenlenen yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Ucuna takılan Türk bayrağını alabilmek için yağlı direkte mücadele veren yarışmacılar katılanların ilgisini topladı. Yarışmacılardan Adnan Menderes Usta, yağlı direkteki Türk bayrağını alarak birinci oldu.

Giresun

Giresun Valiliği önündeki törende konuşan Giresun Liman Başkanı Mahmut Kuru, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki hükümdarlık haklarının perçinlendiğini söyledi.

Giresun Limanı'nın Türkiye'nin önemli limanları arasına girdiğini belirten Kuru, "Balıkçılık sektöründe Giresunlu balıkçılarımız ile övünç duyuyoruz. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir." dedi.

Törende, etkinlikler kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ordu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F243) Gemisi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Ordu'ya geldi.

Ordu açıklarına demirleyen geminin komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram ve Deniz Yüzbaşı İlhan Çağlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Güler, denizden ekonomik olarak da faydalanmak için projeler oluşturulduğunu belirterek, "Balıkçılıkta, ticarette ve sanayide denizimizi kullanmak istiyoruz." dedi.

Rize

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü Rize'de törenle kutlandı.

Gündoğdu Limanı'nda gerçekleştirilen törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcıları Ahmet Dalkıran ve Abdullah Şen, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı.

Antalya

Antalya Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın 640 kilometrelik sahiliyle gerçek bir deniz şehri olduğunu kaydederek, bu nedenle deniz temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Antalya'da denizlerin tam korunmadığını ifade eden Karaloğlu, geçimini denizden sağlayanların bile bazen gerekli duyarlılığı göstermediğini, atıklarını denizlere bıraktığını söyledi.

Karaloğlu, "Denizleri koruyamazsak istifade de edemeyiz. Kimse kirli bir denizde tatil yapmak istemez. Biz ekmeğimizi turizmden yiyoruz. İnsanlar denize girmek için Antalya'ya geliyor." diye konuştu.

Deniz Ticareti Genel Müdürü Okay Kılıç da Türkiye'nin geride kalan 15 yılda yakaladığı gelişmenin denizciliğe de yansıdığını ifade ederek, 2018 yılı itibarıyla denizciliğin ekonomik büyüklüğünün 17,5 milyar doları aştığını ve yaklaşık 1 milyon kişinin denizcilik ya da ilişkili alanlarda istihdam edildiğini belirtti.

Kılıç, "Gemi adamlığı sayısında dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. 88 denizcilik eğitimi verilen okulumuz bulunmakta. 25 bin yat bağlama kapasitemiz var ve bu giderek artıyor. 2023 yılında amatör denizcilik anlamında Bakanlık olarak hedeflerimiz var. Amatör denizcilik eğitim ve sınavları yapıyoruz. Şu ana kadar 250 bini geçti. Vatandaşlarımızı deniz ve denizcilikle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes de son 10 yılda atılan adımlarla deniz taşımacılığında Türkiye'nin dünya standartlarına geldiğini ve kara listede bulunan Türk gemilerinin beyaz listeye geçtiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından etkinlikte önce yüzme, çıpa çıkarma ve yağlı direk bayrak kapma yarışları yapıldı. Yağlı direkteki bayrağı kapmaya çalışan yarışmacıların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Uzun süren uğraşların sonunda bayrak, yarışmayı 16 yıldır kazanan Murat Dalgakıran tarafından bulunduğu yerden alındı.