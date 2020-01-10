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Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.
Genel 10.01.2020, 11:01
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlere yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraf teşhisi ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.