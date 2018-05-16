Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş