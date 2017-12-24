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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Eskişehir'de

- Uysal: “Kendilerine oy veren milletle meşruiyet krizine girmiş siyasi yapılar, iktidarlarla beraber kendilerini kurtarmak adına birtakım meseleleri dün ağızlarına almazken, bugün ülkede barajın düşürülmesinden bahsediyorlar. Ne zaman ucu kendilerine dokunacak, o gün konuşmaya başladılar"

24 Aralık 2017 Pazar 15:52
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Eskişehir'de
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ESKİŞEHİR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kendilerine oy veren milletle meşruiyet krizine girmiş siyasi yapılar, iktidarlarla beraber kendilerini kurtarmak adına birtakım meseleleri dün ağızlarına almazken, bugün ülkede barajın düşürülmesinden bahsediyorlar. Ne zaman ucu kendilerine dokunacak, o gün konuşmaya başladılar." dedi.

Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca Gar Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin birçok meselesinin çözümünün siyasette demokratik model olduğunu söyledi.

“Eninde sonunda bu ülke bir seçimi görecek. Bütün bu süreçlerde de milletimizi hep beraber aydınlatmak bizim görevimizdir." ifadesini kullanan Uysal, şöyle konuştu:

"Bugün ülkedeki cari siyasal sistemin meseleleri taşımakta zorlandığı apaçık ortadadır. Muhalefet diye milletimizin oy verdikleri Meclis'te 'Milletin beka meselesi vardır' diyerek bugünkü iktidar ile beraber deyim yerindeyse bir ortaklık yapıyor. Fakat insanlarımız soruyor, 'Dün ne oldu da söylemlerinizden vazgeçtiniz de bugün berabersiniz' diyor. Kendilerine oy veren milletle meşruiyet krizine girmiş siyasi yapılar, iktidarlarla beraber kendilerini kurtarmak adına birtakım meseleleri dün ağızlarına almazken, bugün ülkede barajın düşürülmesinden bahsediyorlar. Ne zaman ucu kendilerine dokunacak, o gün konuşmaya başladılar."

Uysal, iktidarın sadece kendisine aidiyet duyanların devletiymiş gibi davrandığını öne sürerek, "Ülkenin refahını, kendi vatandaşlarına dağıtmak noktasında bir politikanın devlet eliyle kurumsallaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz." diye konuştu.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UysalEskişehirToplantı
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