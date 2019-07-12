Demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydanda fotoğraf sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine tepki gösteren binlerce kişinin demokrasi nöbeti tuttuğu meydanda, şehitler için fotoğraf sergisi açıldı.

Darbe girişimi ve sonrasında demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Cacabey Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılış töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, 15 Temmuz'da ve vatan savunmasında şehit düşenler için dua okudu.



Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonunda, darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla açılan sergide, Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflar, şehitlerin resimleri ve gazete kupürleri yer aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri, gençler ve vatandaşlar, sergiyi gezerek darbe girişimi sırasında yaşanan olayları hatırladı.

Sergi, 16 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.









