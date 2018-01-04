SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, 2017-2018 eğitim öğretim yılı "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Gül, öğrenci meclisinin önemine değindi.

Onların da seçilerek göreve geldiğini aktaran Gül, "Demokrasi kültürünü bu yaşlarda aldınız. İnşallah görev yapacağınız bu bir yıllık süre içerisinde de hem arkadaşlarınızın taleplerini, sorunlarını üst makamlara iletmiş hem de kendinizi daha çok geliştirmiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Gül, okul meclislerinin amaçlarını öğrencilerin iyi kavraması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu amaçların birçoğunu gerçekleştirebilirsek hayatımıza çok şey kazandırmış oluruz. Türkiye’nin her tarafında okul meclisleri var, Sivas’ta da ayrıca Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri oluşturuyoruz. Hepinizin buralarda görev almanızı arzuluyoruz. Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisimizin ilk projesi 'Annem Varsa Bende Varım' adlı kitap okuma projesi olacak. 58 bin kitabı sizlere ulaştıracağız. Ve sizler bu kitapları ailelerinizle birlikte okuyacaksınız. İsteğimiz günde on beş dakika evde kitap okutulması."

Daha sonra programda okul temsilcisi söz alarak sorun ve taleplerini iletti.

Konuşmaların ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılı İl Öğrenci Meclisi Başkanı Kutluhan Enişte, görevi Ünal Bulut'tan devraldı.

Programa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altunsoy da katıldı.

