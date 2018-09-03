Demiryazı Barajı 6 bin 690 dekar araziyi suya kavuşturacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yapımı devam eden Demiryazı Barajı'nın 6 bin 690 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun, Sivas'taki tarım arazilerini su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu' projesi kapsamında Sivas ilimiz de nasibini aldı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da kurumun, ülke ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunduğunu, önümüzdeki süreçte de bu hizmetlerin bütün hızıyla devam edeceğini belirtti.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Demiryazı Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak suyla 6 bin 690 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Bu kapsamda ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon-dipsavak kondüvisi, batardo, enjeksiyon ve dolusavak imalatları tamamlanmıştır. Baraj kret kotu bin 616 metre olup, gövde dolgu çalışmaları bin 605 metre kotunda devam etmektedir."

Temelden yüksekliği 41,5 metre olan Demiryazı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 524 bin 858 lira katkı sağlanacağına işaret eden Aydın, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



