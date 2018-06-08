Demirören için taziye mesajı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman merhum Erdoğan Demirören'e yüce Allah'tan rahmet; Demirören ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.