Demirgil'den Hastaoğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirgil ziyarette, borsa seçimlerinde güven tazeleyen Hastaoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Demirgil, seçim sonuçlarının Sivas esnaf ve tüccarına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hastaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sivas'a hizmet noktasında esnaf odalarımızla her türlü işbirliğine hazırız." ifadesini kullandı.

