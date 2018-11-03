Demirel'den soba zehirlenmesi uyarısı

YOZGAT (AA) - Makine Mühendisleri Odası Yozgat Temsilcisi Tahir Demirel, havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sobaların yandığını belirterek, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de her yıl kış aylarında birçok kişinin bilinçsizce yakılan kömür sobaları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığını anlattı.

Türkiye'de ölüm nedenleri arasında zehirlenmelerin, sigara ve trafik kazalarında yaşanan ölümlerin ardından üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Demirel "ABD’de yılda karbonmonoksitten zehirlenen 20 bin kişi acil servislere başvurmakta ve 500 kişi ise ölmektedir. Ülkemizde karbonmonoksit zehirlenmelerinin ve ölümlerin ciddi bir şekilde kaydı tutulmamaktadır. Tüm uyarılara rağmen maalesef her yıl karbon içeren fosil yakıtların bilinçsizce gerekli emniyet tedbirleri alınmadan yakılmasından kaynaklanan zehirlenmelere bağlı ölüm sayısı artmaktadır. Ölümler kömürden olmayıp, sobaların doğru yakılma yönteminin bilinmemesi, ya da ihmalkarlık ve vurdum duymazlıktan kaynaklanmaktadır." diye konuştu.



Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizliklerinin düzenli şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Demirel, şunları kaydetti:

"Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri yetkili kurumlara yaptırılmalıdır. Vatandaşlarımızın kömürlerini Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olan satıcılardan alması ve bu belgeyi görmeleri gerekmektedir. İlimiz sınırları içinde dökme kömür satışı yasaktır, kömür torbaları üzerinde üretici-ithalatçı firma bilgileri, yakıtın özellikleri ve firma iletişim bilgileri bulunan torba kömürlerin kullanılması gerekmektedir. Mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, katı atıklar ve tekstil atıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kapları ısınma amaçlı yakılmamalıdır."



