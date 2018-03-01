Demircan, Kırgızistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Mezunları Sağlık Sektörü Buluşmaları Konferansına katılmak üzere Sağlık Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev ve Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri ve beraberindeki heyetlerle ayrı ayrı görüştü.

Bakan Demircan, bakanlıktaki makamında gerçekleşen görüşmede, Kırgızistan ve Türkiye'nin köklü kültürel bağları olan ve birbiriyle yakın ilişki içinde hareket eden iki dost ve kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye olarak dost ve kardeş ülkelerle sağlık hizmetleri, sağlık bilgisi ve sağlık teknolojileri alanlarındaki birikim ve tecrübeleri paylaşmaya her zaman büyük önem verdiklerini belirten Demircan, bu kapsamda sağlık alanında Kırgızistan ile yürüttükleri işbirliği çalışmalarını da son derece kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Kırgızistan hükümeti ile sağlık ve tıp bilimleri alanlarında geniş işbirliği anlaşmalarını bulunduğuna değinen Demircan, TİKA tarafından Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin inşa edildiğine dikkati çekti. Bakan Demircan, görüşmede hastane işletme koşullarını belirleyeceklerini ve sağlık alanındaki diğer işbirliklerini görüşeceklerini kaydetti.

- "Kızamık salgı oldu ilk Türkiye'yi aradım"

Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbenk Batıraliyev, Türkiye'ye ziyaretinin her zaman kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "23 yıl Türkiye'nin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Çocuklarım burada büyüdü ve eğitim aldı. Sağlık Bakanı olarak, Kırgızistan sağlık sektörüne Türkiye'nin çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum." dedi.

Sağlık Bakanı olduktan sonra ülkesinde bir salgınla karşı karşıya kaldığına işaret eden Batıraliyev, şunları aktardı:

"Kızamıkla ilgili bir salgın oldu. Bu, hiç kimsenin başından geçtiği çok, sık bir tecrübe değildi. Ben yeni Bakan olarak böyle bir salgın olduğunda şaştım kaldım. İlk aradığım ülke Türkiye oldu. Sayın Bakan, 'Ne gerekiyorsa yardım edeceğiz' dediler. Birden bire kanatlarım gerildi. Bu desteği hayatım boyunca unutmam."

Bakan Demircan, Kırgızistan Sağlık Bakanı'nın sözlerine karşılık, Türkiye'nin her zaman kendilerinin yanında olduğunu kaydetti.

Demircan, Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri ile yaptığı görüşmede ise Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği deneyim ve kazanımları Libya Sağlık sistemine aktarma hususunda görüş birliği içerisinde olduklarını belirterek, son 15 yılda oldukça başarılı bir dönüşüm ve gelişim kaydedildiğini vurguladı.

Libya ile 2010'de sağlık alanında yapılan bir mutabakat olduğunu anımsatan Demircan, mutabakat kapsamında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, temel sağlık hizmetleri, kardeş hastane tesisi, hastane yönetimi gibi alanlarda işbirliği yaparak birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

TİKA tarafından inşa edilen Misurata Fizyoterapi Hastanesinin donanım ve işletmesi ile ilgili prosedür tamamlandıktan sonra faaliyete başlayacağına değinen Demircan, her zaman dost ve kardeş ülke Libya'nın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri de konuşmasında, Libya'daki 2011'deki devrimden sonra Türk halkının duruşunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, Libya'nın yeniden inşa edilmesinde Türk şirketlerinin de büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Bakan Tahiri, Türkiye'nin çok sayıda Libyalı yaralıyı tedavisini üstlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin Libya'daki büyükelçiliğinin yardımlarıyla kronik rahatsızlığı olan hastalarımızı da Türkiye'ye gönderdik. Libya'da gördüğünüz güvenlik açısından iyileşme doğrultusunda Türk kamyonlarının da Libya'ya gelmesini temenni ediyoruz. Ayrıca sağlık alanında işbirliğimiz hastaların gönderilmesiyle ilgili değil Türk hastanelerle kardeş hastane sözleşmeleri imzalamak istiyoruz. Sağlık alanında kaydedilen ilerlemeden de faydalanmak istiyoruz."