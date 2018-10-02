Demirbilek, baro seçiminde aday olmayacak

NİĞDE (AA) - Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, baro başkanlık seçiminde aday olmayacağını bildirdi.

Demirbilek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarına verdiği desteklerden teşekkür etti.

Gazeteciliğin zor, aynı zamanda önemli bir meslek olduğunu belirten Demirbilek, "Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın yaptığınız işlerin takdir ve kamuoyuyla istişare edilmesi noktasında gazeteciliğin çok ciddi bir önemi var." dedi.

Demirbilek, Niğde Barosu olarak kent yararına birçok toplumsal çalışma gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk dönemimizde Niğde'de bir adliye binasının olmadığını söylemiştik. Görüyoruz ki artık Niğde'nin modern bir adliyesi var. Niğde kamuoyu ve sizlerle birlikte bunu başardık. Baro daha görünür ve bilinir olma anlamında önemli etkinliklere imza attı. Kadın haklarından, çocuk haklarına, insan haklı temelli adli yargılanma hakkına yönelik çalışmalarımız oldu. Uyuşturucu ve bağımlılık konularında çalışmalarımız oldu. Kendi mesleki alanlarımızda çalışmalarımız oldu. 6 Ekim'de bir seçimimiz var. Seçimde aday değilim."

Konuşmaların ardından Demirbilek, görev yapan muhabirlere plaket verdi.