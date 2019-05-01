Demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da bahçe kapısına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi'ndeki bir apartmanın demir kapısına sıkışan sokak köpeğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kapıyı demir kesme makasıyla esneterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eser Kansuva, evde otururken dışardan köpeğin uğultularını duyduklarını ve müdahale etmek üzere koşarak dışarı çıktıklarını söyledi.

Civardaki vatandaşlarla beraber yaklaşık bir saat köpeği kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Kansuva, "Çok uğraştık, önden arkadan ittik ama bir türlü olmadı. Köpek de zaten çok ürkmüştü ve korkudan titriyordu. Ben de hemen itfaiyeyi aradım, sağ olsun onlar da kısa sürede geldiler, köpeği bulunduğu yerden kurtardılar." dedi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda köpeğin özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Kansuva, köpeğin vücudunda yara olmadığını ifade etti.

Hayvanların korunması konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine işaret eden Kansuva, "Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi olayından sonra eşim de ben de çok etkilendik. Hayvanları öldürmek, onları zehirlemek, onlara kötü davranmak yerine onların da can taşıdığını bilerek ona göre davranırsak dünya daha güzel, daha yaşanılır bir yer olur." diye konuştu.