Demir Grup Sivasspor'dan valiye veda programı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül için veda programı düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen programa, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tamer Tuna, yardımcı antrenörler ve futbolcular katıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, programı düzenleyenlere teşekkür ederek, "Sivas'ta görev yaptığım süre içerisinde Demir Grup Sivasspor yönetimi kulübe hep başarılar yaşattı. Sivas'ın en kıymetli markası Sivasspor'dur. Özellikle Sivasspor'un alt yapısının geliştirilmesi ve futbol okulunun açılması ile ilgili bir protokol yapmıştık. Projeleri çiziliyor, hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah o futbol okulu bizim burada olup olmadığımıza bakılmaksızın yapılacak." ifadelerini kullandı.

Her zaman Sivassporlu olarak kalacağını belirten Gül, "Burada görev yapalım ya da yapmayalım, sizlerin başarısıyla sevineceğiz, inşallah olmaz ama olursa da başarısızlıklarına üzüleceğiz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Başarılarınız daim olsun." açıklamasında bulundu.



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Gül'ün görev yaptığı süre içerisinde iyi ve kötü günde her zaman kulübün yanında olduğunu ifade etti.

Vali Gül'e yeni görev yerinde başarılar dileyen Otyakmaz, "Kendisine başarılar dileriz. Başarılarının artarak devam etmesini canı gönülden istiyoruz. Yaklaşık 2,5 yıl sayın valimizle görev yaptık. Kendisinden memnunuz, razıyız. Allah da kendisinden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar Vali Gül'e plaket takdim ederken, teknik direktör Tamer Tuna, takım kaptanı Ziya Erdal ile Brezilyalı futbolcu Robinho ise forma hediye etti.

