Demir Grup Sivasspor yönetiminden Vali Ayhan'a ziyaret

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu, Sivas Vali Salih Ayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, as başkanlar Faruk Taşseten, Mehmet Ali Topal, Bahattin Eken, Vali Ayhan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ayhan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sivasspor'un yerinin kendisinde çok farklı olduğunu kaydetti.

Sivas'ta oynanacak her maçta ilçelerde yaşayan 100 çocuğu Sivas'a getireceklerini aktaran Ayhan, "Tarihi yerleri gezdireceğiz. Güzel bir yemek ikramında bulunup Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda maçı izleteceğiz. Bir sezon içinde yaklaşık bin 700 çocuğumuza dokunmuş olacağız. Spor lisesi konusunda desteğimiz devam edecek. Sivasspor'u samimi olarak seviyorum. Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadelede Sivassporumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz ise, Ayhan'ın Sivasspor'a büyük desteklerinin olduğunu hatırlatarak, "Özellikle alt yapı arazisinin tahsisinde önemli katkılarınız olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli olduğumuz zaman da desteklerini esirgemediniz. Ankara'da bizleri yalnız bırakmadınız. Varlığınız bize güç veriyor. Güzel projeleriniz için size teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Otyakmaz, ziyaretin sonunda günün anısına 58 sırt numaralı ve üzerinde "Salih Ayhan" yazılı ve futbolcuları tarafından imzalanan Demir Grup Sivasspor formasını Vali Ayhan'a hediye etti.









