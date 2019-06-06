Demetevler'e çok katlı otopark

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler'e yeni yapılacak çok katlı otopark ile araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntülerin ortadan kalkacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Demetevler'in işlek mahallelerden biri olduğunu belirterek buradaki trafik sorununu kısa sürede çözeceklerini kaydetti.
- 400 araç kapasiteli
Açıklamaya göre, yeni dönem projeleri arasında yer alan "Demetevler Mahallesi Çok Katlı Otopark Projesi"yle bölgenin trafik sorununun çözülmesi, otopark sıkıntısına son verilmesi amaçlanıyor.
Arsa alanı 4 bin 894 metrekare, kapalı inşaat alanı ise 12 bin 50 metrekare olacak otopark, zemin dahil 5 kattan oluşacak. 400 aracın park edebileceği otoparkta, ayrıca 10 dükkan ve idari ofisler yer alacak.