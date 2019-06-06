Demetevler'e çok katlı otopark

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler'e yeni yapılacak çok katlı otopark ile araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntülerin ortadan kalkacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Demetevler'in işlek mahallelerden biri olduğunu belirterek buradaki trafik sorununu kısa sürede çözeceklerini kaydetti.

Araç yoğunluğunun Demetevler'de trafik ve otopark sorununu katlanılmaz hale getirdiğini aktaran Yaşar, "Caddede otopark sorunu nedeniyle, sürücüler araçlarını boş buldukları alanlara park etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle rastgele park edilen araçların yoğunluğundan trafik yavaş ilerliyor. Bu da evine ya da işine giden, alışveriş yapmak için bölgeye gelen vatandaşlarımızı etkiliyor. Biz bu çileye inşallah son vereceğiz. Çok katlı otoparkımız sayesinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler tarihe gömülecek." ifadelerini kullandı.

- 400 araç kapasiteli

Açıklamaya göre, yeni dönem projeleri arasında yer alan "Demetevler Mahallesi Çok Katlı Otopark Projesi"yle bölgenin trafik sorununun çözülmesi, otopark sıkıntısına son verilmesi amaçlanıyor.

Arsa alanı 4 bin 894 metrekare, kapalı inşaat alanı ise 12 bin 50 metrekare olacak otopark, zemin dahil 5 kattan oluşacak. 400 aracın park edebileceği otoparkta, ayrıca 10 dükkan ve idari ofisler yer alacak.