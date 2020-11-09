Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Star TV Canlı İzle 9 Kasım 2020 Pazartesi

Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Star’dan yepyeni ve çok özel bir program seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Demet ve Alişan, hafta içi her gün Star'da!

Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Star’dan yepyeni ve çok özel bir program seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Demet ve Alişan, hafta içi her gün Star'da!