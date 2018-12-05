'Deliler' her şeye rağmen Almanya'ya gidecek

İSTANBUL - Musa Alcan

"Deliler Fatih'in Fermanı" filminin yapımcılarından ve başrol oyuncularından Cem Uçan, "Avrupa'da, Almanya'da ne yapılırsa yapılsın nasıl bir kısıtlamayla karşılaşırsak karşılaşalım 'Deliler' Almanya'ya gidecek. Bize vakit ayıran, bizim için özveri gösteren, kendi ülkemin insanlarıyla birlikte filmimizi seyredeceğiz." dedi.

Almanya'da Bağımsız Film Denetleme Kurulu (FSK) tarafından içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle +18 yaş sınırlaması getirilen "Deliler Fatih'in Fermanı" filmi yarın Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın 5 ülkesinde daha gösterime girecek.

Özellikle aksiyon sahneleri ve görselliğiyle dikkatleri çeken filmin oyuncuları, yakın zamanda Almanya'da yapılması planlanan galada gurbetçi izleyicilerle bir araya gelecek.

Osmanlı'daki Deliler Akıncı Grubu'nun konu edildiği filmde "Gökkurt" karakterini canlandıran Cem Uçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, +18 yaş sınırını talihsizlik olarak değerlendirdi.

"Vatanın öz çocuklarıyız"

Uçan, bu karardan tez zamanda dönüleceğine inandığını belirterek, "Vatanın öz çocuklarıyız biz. Kendi atalarımızın tarihte yaşadıkları hikayeyi birebir anlatıyoruz. Olmamış kahramanlıkları anlatmıyoruz. Tüm Avrupa'da, bu ülkenin bağrından kopup gurbet elde çalışan 4 milyondan fazla Avrupalı Türk vatandaşı var. Bu filmi izlemek Türkiye'dekilerin olduğu kadar onların da hakkı." diye konuştu.

"Deliler Fatih'in Fermanı" filminin sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Uçan, " 'Braveheart', 'Conan the Barbarian', '300 Spartalı' gibi filmler '+12' alıp bütün sinema salonlarında gösterilirken, bizim filmimiz gençlere kötü örnek olabilir, şiddet içeriyor, aşırı Türk milliyetçiliği var diye '+18' alıp yasaklanması trajikomik." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin proje tasarımını da üstlenen Uçan, film için Almanya'da da gala düzenleneceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'da, Almanya'da ne yapılırsa yapılsın nasıl bir kısıtlamayla karşılaşırsak karşılaşalım 'Deliler' Almanya'ya gidecek. Bize vakit ayıran, bizim için özveri gösteren, kendi ülkemin insanlarıyla birlikte filmimizi seyredeceğiz. Oradaki vatandaşlarımızın da bizi yalnız bırakmayacağına, kimsesiz olmadığımızı göstereceklerine ve akın akın gidip filmimizi izleyeceklerine inanıyorum. Çünkü ben de onlardan biriyim, onların arasında doğdum ve büyüdüm. Onların tepkilerini görmek, yorumlarını almak, sohbet edip fotoğraf çektirmek beni inanılmaz mutlu ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar il il, ilçe ilçe, üniversite üniversite gidip filmi birlikte izlemek istiyoruz."

Filmin ortak yapımcılarından olan ve filmde "Aşgar" karakterini canlandıran İsmail Filiz de filmin Avrupa vizyon tarihini daha önce 29 Kasım olarak duyurduklarını hatırlattı.

Filiz, filme getirilen +18 yaş sınırından sonra, kendi aralarında konuyu görüştüklerini ve vizyon tarihini bir hafta ertelediklerini dile getirdi.

"Hayal ürünü değil tarihi gerçeklik"

Almanya'nın kararından sonra filmin sadece geç saatlerdeki seanslarda izlenebilir hale geldiğini bildiren Filiz, bu durumun karşısında hukuki olarak itirazda bulunduklarını söyledi.

Filiz, bazı sahneleri revize ederek Bağımsız Film Denetleme Kurulu'nun izlemesine sunabileceklerini belirterek, "Almanya'nın aldığı bu karar bütün Avrupa'yı bağlamıyor ama örnek teşkil ediyor. Oradaki vatandaşlarımızın filme olan ilgi ve merakının da farkındayız. 'Geç saatte de olsa biz filmi izleyeceğiz.' diye mesajlar gönderiyorlar. Dolayısıyla onları da daha fazla bekletmemek adına filmimiz yarın gösterime girecek. Hukuki düzeltme yapılırsa yaş sınırı daha aşağı çekilip bütün seanslara açılacak." ifadelerini kullandı.

Senaryoyu araştırmalar sonucunda ve tarih danışmanlarıyla çalışarak ortaya çıkardıklarına dikkati çeken İsmail Filiz, hayal ürünü değil tarihi bir gerçekliği sinemaya aktardıklarını sözlerine ekledi.

Danimarka, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika'da yaş sınırı 16

Filmin Avrupa dağıtımcısı olan AF Media Gmbh'nin sahibi Ali Fidan ise Almanya'da sinemaların oynattıkları filmler için FSK'dan yaş uygunluğu belgesi istediklerini ifade etti.

Fidan, gerekli müracatın yapıldığına işaret ederek, "Filmdeki bazı sahneler nedeniyle +18 sınırlaması getirildi. Yapımcı ile görüşerek söz konusu sahneleri kısaltma yoluna giderek yaş sınırını +16'ya düşürmek istiyoruz. Film Danimarka, Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika'da +16 olarak gösterime giriyor.'' dedi.

Yaş sınırının aşağı çekilmesi durumunda filmin diğer seanslarda da gösterilebileceğinin altını çizen Fidan, ortaya çıkacak izleyici kaybının da böylelikle önüne geçilebileceğini aktardı.

Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve çekimleri Aksaray'da gerçekleştirilen "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin yönetmenliğini Osman Kaya üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Rüzgar Aksoy, Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Gülşah Şahin, Batın Uçan, Namık Rüstem Khanlı, Kamil Güler, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Baran Öztürk de yer alıyor.