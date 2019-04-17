Delice'de asma fidan üretim tesisi kuruldu

KIRIKKALE (AA) - Delice ilçesinde kurulan asma fidanı üretim tesisinde ilk fide aşılama çalışmaları bu hafta başlayacak.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem tarafından tahsis edilen arazide 2017 yılında başlayan tesisin işletmesi, Üzüm Üreticileri Birliğine verilerek, yöreye özgü özel aroması olan üzümün gelecek nesillere aktarılabilmesi amaçlanıyor.

Tesiste incelemede bulunan Belediye Başkanı Özdem, 2019 yılında aşılama ve inkübasyon odasının çalışmaları tamamlanarak ilk fide aşılamasının bu hafta içerisinde yapılacağını söyledi.

Özdem, yılda 20 bin fidan üretileceğini, kapasitenin her yıl artırılacağını ve üretim miktarının 2020'de 100 bine çıkarılacağını ifade ederek, "Kurulan tesis, bölgenin kırsal kalkınmasına ve genç nüfus istihdamına katkı sağlayacaktır. Yapılacak çalışmaları yerel yönetim olarak üretken belediyecilik anlayışıyla destekleyeceğiz. Bölgedeki üzüm üretimin artması ve Türkiye'de marka olma yolunda desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.