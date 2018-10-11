"Değişim Yönetimi ve Yönetişim İletişimi" semineri verildi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından üyelere yönelik "Değişim Yönetimi ve Yönetişim İletişimi" hakkında seminer verildi.

STSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumsal Yönetim Danışmanı Önder Kıratlıar, tarafından verilen eğitimde, şirket yönetiminde yapılması gereken önemli detaylar anlatıldı.

Kıratlıar, seminerde yaptığı konuşmada, yönetimin değiştiğini belirterek, "Yönetim yerini yönetişim olgusuna bırakıyor. Katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim sistemi geliyor. Bu sistem de sadece sizinle değil çalışanlarınızla bir bütün halinde yürür. Sizin fikirleriniz değerlidir ancak çalışanlarınızdan alacağınız fikirler sizleri daha ileriye taşıyabilir. Bu yüzden işletme kültüründe bir bütün halinde hareket edildiğinde başarı kendiliğinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

