"Değişen Yapı Denetim Sistemi Semineri"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelerine yönelik "Değişen Yapı Denetim Sistemi" konulu seminer düzenlendi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen seminerde, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu'ndaki değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, şunları kaydetti:

"41 Meslek komitemizden gelen talepleri değerlendiriyor, faydalı olacağına inandığımız konular üzerinde uzman kişileri odamızda ağırlayarak siz değerli üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Bugün de burada inşaat grubu meslek komitelerimizin talebi doğrultusunda 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu üzerinde durulacak, aklınıza takılan sorular uzmanımız tarafından cevap bulacak. Yapılan düzenlemeler ile yapı denetim sistemine yeni bir soluk getirildi."

Seminere Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, KTO yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile oda üyeleri katıldı.