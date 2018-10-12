SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliğiyle Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" konferansı düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Merkezi Amfi Salonu'nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Tel, gençlik döneminde oluşan ruhsal sıkıntıların aşılması için gençliği anlamak gerektiğini belirtti.

Gençlik döneminin insan yaşamının bir evresi olduğunu aktaran Prof. Dr. Tel, "Yetişkinliğe hazırlanma ile kimliğini oluşturmaya başladığı bir dönem. Yani çocuklukla yetişkinlik arasındaki dönem gençlik dönemi." ifadelerini kullandı.

Bu dönemin 12 yaşında başladığını ve 20 yaşa kadar sürdüğünü aktaran Tel, şunları kaydetti:

"Fiziksel ve ruhsal olarak gelişimlerin, değişimlerin yaşandığı bir dönem. Gençlerin bir an önce büyümek isteyip kurtulmak istedikleri, yetişkinlerin de ara sıra ‘keşke genç olsaydım’ serzenişinde bulunduğu bir dönem. Bununla birlikte birçok bocalamanın, çatışmanın yaşandığı bir dönem. Çünkü kişinin kimliğini kazanması için zihnin netleşmesi, kendinin farkında olması gerekiyor. Ancak içinde yaşadığımız dünya hızla gelişen, değişen bir dünya. Teknoloji yaşantımıza giriyor ve hayatımız bir yerde kolaylaşıyor. Ama bir tarafta da teknolojinin yaşantımızda bizi zorladığı, yeni sorunların ortaya çıktığı durumlar var. İşte gençlik bir yerde normal gelişimini tamamlama çabası içerisindeyken, bir tarafta da bunların üzerine bunlardan ortaya çıkabilecek sıkıntılarla baş etmek durumunda. Yani günümüz gençliği daha çok zorlanarak bu süreci yaşamak durumunda, teknolojinin getirdiği değişiklikler nedeniyle. O nedenle bizler gençliğin normal özelliklerini tanımak yani şu an gençlik döneminde olan sizler ve gençlerle yaşayan biz yetişkinler hem gençliğin normal özelliğini hem gençliği zorlayan aşılması gereken sıkıntılı durumları hem de bu durumda nerede nasıl yardım ve danışmanlık alacağımızı bilmek durumundayız. Yani gençlik dönemine ilişkin bir bilgilenmek bir farkındalık kazanmak ve genç kuşakla yetişkin kuşağın biri birini anlayarak bu süreci yaşamasına fırsat vermek kendimizi bu anlamda geliştirmek zorundayız."

Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Emine Dinçer, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Muammer Çırçır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



