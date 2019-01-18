Define aramak için hazırladıkları patlayıcı infilak etti: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da 2 kişi, define aramak için hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Ahmet Eskici (34), Uğur Togaç (28) ve Hüseyin C. (38), define aramak üzere izinsiz kazı yapmak için merkez Meram ilçesi Kumralı Mahallesi'ndeki Taşocağı mevkisine gitti.

Üç kişi, buradaki kaya parçasını, hazırladıkları el yapımı patlayıcıyla parçalamaya çalıştı.

Patlayıcının kazara infilak etmesi sonucu Ahmet Eskici ve Uğur Togaç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hüseyin C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan bir akü, 20 metre kablo ve kazı malzemelerine el konuldu.