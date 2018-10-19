Dededen toruna uzanan muhtarlık hikayesi

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta yaşayan Dinler ailesinin deden torununa kalan muhtarlık geleneği, 5 kuşaktır sürüyor.

Merkez Ece Mahallesi'nde 1834 yılından bu yana, Dinler ailesinin muhtarlık geleneği devam ediyor. Aileden Hızır Dede ile 1834 yılında başlayan muhtarlık geleneği, daha sonra oğlu İbrahim Dinler'in 4 dönem, torunu Hasan Dinler'in 2 dönem, torununun oğlu Mehmet Dinler'in 7 dönem muhtarlık yapmasıyla sürdü.

Beşinci ve son kuşaktan Sami Dinler'in de 2014 yılında muhtar seçilmesiyle gelenek devam etti.

Yaptıkları hayır işleriyle de anılan Dinler ailesinin muhtarları, 1834 yılından bu yana muhtarlık maaşını, el sürmeden maddi durumu iyi olmayan ailelere, öğrencilere vererek örnek teşkil ediyor.

Dinler ailesinin son muhtarı Sami Dinler, her sabah önce muhtarlığın kapısını açıyor. Kapının önünü sulayan, bürosunda rutin işlerini yapan Dinler, daha sonra mahallenin ve mahallelinin sorunları için yollara düşüyor.

Mahallede 4 yıldır muhtarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlığın aile gelenekleri haline geldiğini söyledi.

Kendisinin 2014 yılında muhtar seçildiğini anlatan Dinler, "Mahallenin kurulduğu 1834 yılında Hızır dedem ilk muhtar seçilmiş ve 10 dönem muhtarlık yapmış. Sonrasında babamın dedesi İbrahim, babamın babası Hasan, babam Mehmet Dinler ve 5. kuşak olarak ben muhtarlık yapıyorum." dedi.

- "Maaşlarımızı fakir fukara için dağıtıyoruz"

Vatandaşların teveccühüyle bu görevi sürdürdüklerini aktaran Dinler, şunları kaydetti:

"Hızır dedemden gelen geleneği sürdürdüğümüz için mahalleli bizi istiyor. Biz muhtar maaşlarımızı fakir fukara için dağıtıyoruz. Vatandaşın kömürünü, odununu, ayakkabısını, giyeceğini, öğrencinin otobüs ücretlerini, okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buraya gelen kişi boş dönmüyor. Ayrıca diğer mahallelere de yardım ediyoruz. Yani muhtar maaşımızı biriktirip gelirleri olmayan kişilere veriyoruz."

Vatandaşı memnun ettiklerini ve seçimlerde Dinler ailesinin destek gördüğünü dile getiren Sami Dinler, sabah ilk iş olarak Valiliğe gittiğini, dar gelirli aileler için yapılan başvuruların kabul edilip edilmediğine baktığını, sonra da muhtarlığa geldiğini ve vatandaşın işleri için koşturduğunu söyledi.

- Evraklara 100 yıllık mührü basıyor

Dinler, ayrıca aile yadigarı olan ve 100 yıllık geçmişe sahip mührü kullandığını da aktararak, "Yazıları silinmek üzere ama hatıra diye değiştirmek istemiyoruz. Diğer muhtarlar değişiyor ama biz değişmiyoruz. Bu bizim için tarihi eser, hep de üzerimde taşırım, evrakları bununla mühürlerim." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ögal da "Muhtarlığı çok iyi yapıyorlar. Fakirlerin ellerinden tutuyor, yardımcı oluyor. Bundan iyi muhtar da bulamayız. İyiliklerinden dolayı da bu aile hep muhtar seçiliyor." ifadelerini kullandı.