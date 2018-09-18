ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de torununun öğrenim gördüğü okuldaki mavi kapak projesine destek olmak amacıyla kapak biriktirmeye başlayan 73 yaşındaki Halit Aydoğan, 12 yılda 129 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye ederek, yürekleri ısıttı.

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden dede torun Halit Aydoğan ve 16 yaşındaki Melike Sarıtaş, bu projeyle 129 bedensel engelli kalbe dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

Topladıkları kapakları plastik firmalarına satıp tekerlekli sandalye satın alan dede torun, Eskişehir'de aldıkları tekerlekli sandalyeleri elden teslim ederken, farklı illere ise kargoyla gönderiyorlar.



Sadece bu yıl 3 ton kapak toplayan ve 5 yıl içinde bin tekerlekli sandalyeye ulaşmayı hedefleyen Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının yaklaşık 30 bini bulmasıyla hedeflerini tuturacaklarına kesin gözüyle bakıyor.

Dede Halit Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıl önce başladığı sosyal sorumluluk projesinin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Torununun anaokuluna başladığı yıl mavi kapak projesinin henüz bilinmediğini anlatan Aydoğan, "Böyle bir durumdan bizim de haberimiz yoktu. Torunum okulda bu proje için gönüllü olmuş. Ben de ona yardım etmek istedim. Okul yönetimi, 500 kapak getireni okul dergisine çıkaracağını söylemiş. Torunum çok istedi. Ben de kısa sürede 485 kapak topladım. Fakat torunum dergiye çıkamadı. Ağladı. O gün söz verdim. Bir sonraki yıl torunumu sınıfında, okulunda ve Eskişehir'de birinci yaptım." dedi.

Aydoğan, hayata bakış açısını engelli bir çocuğun değiştirdiğini belirterek, "12 yıl evvel torunum için ikinci kez topladığım kapaklarla bir tekerlekli sandalye alabildim. Bu sandalyeyi de küçük yaşta bir evladımıza hediye ettik. İsmi Tuncay'dı. Onun bir cümlesi beni yaktı, bitirdi. Sandalyesi yokken annesine 'Keşke bizim de paramız olsa, bir tekerlekli sandalye alabilsek. Senin de kolların yorulmazdı.' demiş. Bu cümleyi duyduktan sonra Hakk'ın huzurunda söz verdim. Ölene dek engelli çocuklarımız, bireylerimiz için mavi kapak toplayacağım." diye konuştu.

- "Türkiye'nin her yerinden kargo geliyor"

Torununun sosyal medya hesabı açmasıyla mavi kapak projesine desteğin de arttığını dile getiren Aydoğan, şöyle devam etti:

"Artık kapımıza günde 3-4 defa kargo geliyor. Bu anlatılamaz bir mutluluk. Allah hepsinden razı olsun. Kapaklarının zayi olduğunu düşünmesinler. Hepsi geri dönüşüme gönderilerek engelli kardeşlerimizin yüzünde gülücük oluyor. Yıllık 800 kilo kapak topluyorken, bu yıl 2,5 ton kadar kapak birikti. Yıl sonuna kadar 3 ton olur. Farkın sebebi, farklı şehirlerden gelen kapaklar. Merhametli insanlar sayesinde bu rakamlara ulaştık. Türkiye'nin her yerinden kargo geliyor. Tek tek kayıtlarını tutuyorum. Defterime yazıyorum. Sesimizi daha fazla duyurabilirsek 129 değil binlerce insana yardım ederiz."

- "Dedemle her gün biraz daha hırslanarak mücadelemizi sürdürüyoruz"

Dedesiyle küçük yaşta böylesine anlamlı bir projeyi başlatan Melike Sarıtaş da insanlara yardımcı oldukları için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

Şarıtaş, şehir dışından kendilerine kargo ile gönderilen mavi kapaklara kargo ücreti alınmaması için yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "İnsanlara külfet olmamalıyız. Dedemle her gün biraz daha hırslanarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Sesimizi duyanların da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.