ANKARA(AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 2010 yılında hayata geçirilen "Dede Torun Evi" projesi kapsamında dört ayrı merkezde ilmi sohbetler düzenleniyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, proje ile geçmişin tecrübesini gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade ederek, "Dede ile torunu buluşturmak, kuşaklar arası bağı kuvvetlendirmek istiyoruz. Evlerde ilmi, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılıyor." dedi.

Projenin dört ayrı merkezde başarılı bir şekilde sürdürüldüğü ve beşincisinin ise Mehmet Atıf Cami altında inşa edildiğini dile getiren Çetin, "İçerisinde kütüphanesi, sohbet odası, abdesthanesi, mutfağı, çocuk oyun alanı, çocuk derslikleri bulunan Dede Torun Evleri, geleneksel mimarisi ile huzur veriyor. Dede ve torunların buluştuğu sıcak ortamda ilmi sohbetler, sanatsal faaliyetler, aşıklar gecesi, türkü şölenleri, şiir geceleri, başkan ile sohbet günleri, sağlık taramaları gibi çok sayıda program yapılıyor." ifadesini kullandı.



