"Dede Torun Evi" ile "Nezaket Okulu" isimleri tescillendi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçede bulunan "Dede Torun Evi" ile "Nezaket Okulu" isimlerinin tescillendiğini bildirdi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010 yılında belediye tarafından yaptırılan "Dede Torun Evi" ile "Nezaket Okulu"nun vatandaşlara önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Sosyal ve kültürel belediyecilik adına özgün projeler üretmeye, gönüllere girmeye devam ettiklerini belirten Çetin, "Tebessüm Şehri" isminin tescillenmesinin ardından, "Dede Torun Evi" ile "Nezaket Okulu" isimlerinin de tescil edildiğini beliritti.

Çetin, "İnşallah daha birçok özgün projemizin tescilini sağlayacağız." dedi.

İki tesisle ilgili Pursaklar Belediyesine verilen belgelerde, "Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre 29 Kasım 2017 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 12 Haziran 2018 tarihinde tescil edilmiştir" ifadesi yer aldı.