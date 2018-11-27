"Dede Korkut Mirası" UNESCO yolunda

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiği 2013 yılından beri Türk Dünyası Vakfınca birçok kalıcı eser kazandırılan Eskişehir'de bu kapsamda yapılan Dede Korkut Parkı'nın, "Dede Korkut Mirası"nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine girmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Vişnelik Mahallesi'nde yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda Dede Korkut kitabında yer alan hikayeler, Dede Korkut Anıt Duvarı'na Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından minyatürlerle süslendi. Parka yürüyüş yollarının yanı sıra Mihriye Hatun Camisi de inşa edildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkeler Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin UNESCO Milli Komisyonlarınca geçen yıl hazırlanan, "Dede Korkut Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği" başlıklı dosya, bu ayın sonunda Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta başlayacak "Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesi"nin 13. oturumunda görüşülecek.

Farklı ülkelerden 12 uzmanın görev yaptığı değerlendirme organının tavsiyesi yönünde bu dosyanın temsili listeye kaydı yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Bu kayıt, Dede Korkut Parkı'nın önemini ve yapılması yönündeki isabetliliği ortaya koyacak, bu değerli mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına destek sağlanmış olacak.

- "Çalışmalarımızı Eskişehir üzerine yoğunlaştırdık"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Türk Dünyası Vakfı Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın çalışmalarına katkı amacıyla Eskişehir ile Türk dünyasını buluşturmanın yararını öteden beri savunduklarını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve TÜRKSOY'un Eskişehir'i 2013 yılında "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan ettiğini anımsatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle 2013 yılında Eskişehir'i somut olmayan kültürel miras başkenti olarak UNESCO'ya önermiştik onlar da kabul etmişti. Bu kapsamda çalışmalarımızı Eskişehir üzerine yoğunlaştırdık. Bilindiği üzere Eskişehir, 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak seçilince Türk dünyasının değerlerini tanıtmaya, kamuoyuyla ve uluslararası toplumla buluşturmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bunlardan biri de Dede Korkut Parkı. Dünyada bir ilk olarak Dede Korkut kitabında yer alan hikayeler, nitelikli bir duvarda, başka yan etkinliklerle geniş bir alanda 2014 yılından bu yana Dede Korkut Parkı'nda sergiliyor. Bu, çok başarılı bir çalışma."

- "Dede Korkut dosyası görüşülecek"

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nabi Avcı'nın 2010 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı olduğunu anımsatan Oğuz, "Ben de Nabi Avcı'nın yardımcısıydım. Türk dünyası UNESCO Milli Komisyonlarının bir araya gelmeleri, iş birliği yapmaları için çaba harcadık." diye konuştu.

Oğuz, bu süreçte TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları yıllık toplantılarını oluşturduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu toplantılarda da 'somut miras, somut olmayan miras, dünya belleği ve eğitim seminerleri' adı altında dört farklı yıllık seminerler düzenleyerek Türk dünyasının birlikte neler yapabileceğini istişare ettik. Bu sürecin olumlu gelişmelerinden biri olarak geçen yıl Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye, Dede Korkut Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği başlıklı çok uluslu bir dosya hazırladı. Bu ayın sonunda Doğu Afrika'da yer alan Mauritius ülkesinde yapılacak Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinin 13. oturumunda Dede Korkut dosyası da görüşülecek. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sekretaryası, bu dosyayı teknik bakımdan uygun buldu ve değerlendirme organı da Hükümetler Arası Komiteye İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydı yönünde tavsiyede bulundu. Bu çerçevede Hükümetler Arası Komitenin bu tavsiyeye uyarak kayıt yönünde karar vermesi bekleniyor."

Oğuz, "Dede Korkut Mirası"nın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Temsili Listesi'ne kaydının, Türk Dünyası Vakfı olarak yaptırdıkları Dede Korkut Parkı'nın önemini ve isabetliliğini bir kez daha göstereceğini belirterek, böylece bu değerli mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve UNESCO'nun kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına katkı verilmiş olduğunu ifade etti.

Türk Dünyası Vakfı olarak UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Odunpazarı ve Dağlık Firigya miras alanlarının bulunduğuna da değinen Oğuz, vakıfın bunların Dünya Mirası Listesine girmesi için hazırlık çalışmalarına destek olmak için gayret sarf edeceğini sözlerine ekledi.