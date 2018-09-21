KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin de arasında bulunduğu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" Tarık Ahmed el Haccı ile Abdulkerim Said ve avukatları hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanıkların kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluklarının devamını istedi.

Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren sanık Haccı, terör örgütü DEAŞ ile alakası olmadığını öne sürdü.

Bu örgütün kendisi ve ailesine ceza verdiğini iddia eden Haccı, "Beni bir yıl cezaevini koydular. Eşimi taciz ettiler, eşimin benden ayrılarak, kendilerinden olan bir mücahitle evlenmesini istemişler. 7 gün DEAŞ'ın içinde kaldım. Çok pişmanım. Yaşamak ve çalışmak için Türkiye'ye geldim. Yetkililere kendim gidip teslim oldum. Emniyete gidip DEAŞ ile ilgili bildiklerimi anlattım. 6 çocuğum var, bakan kimse yok, tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Bu örgütle bir ilgisi olmadığını ileri süren sanık Said de 4 çocuğuna bakabilmek için tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kayseri İl Göç İdaresine yaptırdığı kayıtta başka bir isim veren sanık Haccı'nın, kimlik tespiti için bu kuruma sevk edilerek yeniden kişisel veri girişlerinin yapılması ve kişisel veri formunun istenmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.