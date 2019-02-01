KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında "sözde askeri emir yardımcıları" olarak görev aldıkları öne sürülen 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Irak uyruklu tutuklu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, iddianamede sanıkların üzerlerine atılı suçlar yüzlerine okundu. İddianamede, örgütün hakim olduğu Irak'ın farklı şehirlerinde güvenlik görevlisi ve hiyerarşik yapı içerisinde "sözde askeri emir yardımcısı" olarak görev yaptıkları, kod isim kullanarak DEAŞ içerisinde boma eğitimi aldıkları ve oluşturulan noktalarda kimlik kontrolü yaptıkları belirtildi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, yaşadıkları yerlerin DEAŞ'ın eline geçmesinden sonra zorla bu görevlere getirildiklerini, fırsatını bulunca da Türkiye'ye kaçtıklarını ileri sürdü.

Sanıklardan 4'ünün dosyasını tefrik eden mahkeme heyeti, DEAŞ'ın Irak'taki "sözde askeri emir yardımcıları" oldukları belirtilen Irak uyruklu F.H., S.E. ve Ş.E'yi "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan F.H.'nın tahliyesine, diğerlerinin mevcut durumunun devamına karar verdi.