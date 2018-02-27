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DEAŞ üyesi sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta birçok bombalama olayına karıştığı ileri sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

27 Şubat 2018 Salı 16:59
DEAŞ üyesi sanığa 8 yıl 9 ay hapis
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta birçok bombalama olayına karıştığı ileri sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan yabancı uyruklu Muhammed Alwan Mustafa Aalkhdoo ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Aalkhdoo, suçlamaları kabul etmeyerek, yaşadıkları bölgede DEAŞ'ın hakimiyet kurduğu zamanlarda onların istediklerini yapmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı da tanık ifadeleri ve toplanan deliller nedeniyle Aalkhdoo'nun terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Aalkhdoo'yu "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tanık ifadelerine de yer verilerek Aalkhdoo hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının Suriye ve Irak'ta farklı terör örgütleri bünyesinde el yapımı bomba imalatı yaptığı, bombaların karayolları ve binalara yerleştirilmesiyle ilgili eğitimler aldığı, DEAŞ üyesi olarak da iki ülkede birçok bombalı eylemi organize edip katıldığı bilgilerine yer verilmişti.

Muhabir: Abdullah Yıldiz

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Türkiye
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