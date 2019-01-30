DEAŞ üyelerinin yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşe saldırı planlayan DEAŞ'lıların da aralarında bulunduğu biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Ali Merttaş ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu yargılanan Emre Emre ve Ahmet Kaştaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, bazı sanıkların, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebini yeniledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında başka dosyadan yargılanan sanık Emre Emre, savcının, bu davadan beraatini istediğini anımsattı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını öne süren Emre, beraatini istedi.

Aynı zamanda, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimi davasından yargılanan sanık Ali Merttaş da sanıklardan Seyit Kılıç'ı tanıdığını, evinde yapılan dini sohbetlere katıldığını belirterek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütüne üye olma suçlamasını kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanları hedef alan, Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası ile birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Soruşturmada, Kayseri ve Kocaeli'de 14 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasını ayırmıştı. Bu sanıklar hakkında, "anayasayı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyordu.

"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 kişi hakkında dava açılmış, sanıklarla irtibatlı ve başka dosyalardan yargılanan 13 sanığın dosyasının da bu davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 24'e çıkmıştı.