Davutoğlu Karapınar'ı ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret etti.

Yeni belediye düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, Karapınar'ın kendisinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

Davutoğlu, "İlk milletvekilliği seçim çalışmalarıma Karapınar’dan başlamıştım. Bana büyük enerji vermiştiniz. Hala o enerjiyi kullanıyorum. O yüzden sizlerin bende ayrı bir yeri var." diye konuştu.

Karapınar’daki küçükbaş hayvan sayısının birçok ülkede dahi bulunmadığını kaydeden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Tarıma ve hayvancılığa önem vereceğiz. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Konya Ovası'nda tarım yaparken çevre şartlarını göz önüne almak gerekir. Bu toprakların çölleşmesine izin vermeyeceğiz. Bu toprakları Rabbimizden bir nimet hem de ecdattan bir emanet olarak göreceğiz. Tarıma ve hayvancılığa ağırlık vereceğiz ama toprağı ve suyu kullanırken de düzenli kullanacağız. Başbakanlığımız döneminde ve Bakanlığımız dönem de Karapınar’dan ne kadar proje gelmişse hepsine destek verdik. Önemli hizmetlerde bulunduk. O dönemde güneş enerji ihtisas alanını Karapınar’a kazandırdık. Bu yönüyle de Karapınar tarım ve hayvancılık yanında enerji üssü olma yolunda da cazibe merkezi haline getirdik. Enerji alanında da dünya da adından söz ettiren bir ilçe konumunda. Karapınar'ın şöhreti Türkiye sınırlarını aştı. Termik santral konusunda da epey mesafe aldık. Bundan dönüş yok."

Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise, ilçeye yapılan hizmeti anlatarak eski başbakan Davutoğlu’nun büyük desteğini gördüklerini belirtti.





