Davet Çok Elbisem Yok'un koleksiyonu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com ile Davet Çok Elbisem Yok’un iş birliğinde, markanın kurucuları Eda Franci ve Seda Yenigün’ün tasarımlarıyla hazırlanan koleksiyon tanıtıldı.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, Davet Çok Elbisem Yok estetiğini yansıtan tasarımların bulunduğu ve sadece Morhipo.com’da satışa sunulacak özel koleksiyon, Fenix İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle davetlilerin beğenisine sunuldu.

Davette, moda takipçisi editör ve blogger’ların yanı sıra Burcu Esmersoy, Merve Boluğur, Raisa Sason, Selin Demiratar, Ceylan Atınç, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Biran Damla Yılmaz, Pınar Tezcan, Cemre Kemer, Işıl Reçber, Burcu Güneş gibi ünlü isimler bir araya geldi.

Yaz yaklaşırken parti ve davet sezonu da açılıyor. Öğrenciler, hayatlarının en değerli günlerinden biri olan mezuniyet balosunda ne giyeceklerini düşünmeye başladı. Yaklaşık 50 tasarımdan oluşan koleksiyon, elbise modelleriyle göz dolduruyor. Davetlere yönelik hazırlanan koleksiyon romantik, genç ve modern stilleri buluşturuyor.

Pastel renklerin öncelikte olduğu zengin koleksiyonda yer alan elbiseler, pul ve parlak işlemelerle hareketlendiriliyor. Canlı renkler, fırfırlı ve şifon kumaşlarla buluşturularak iddialı bir şıklık kazanıyor. Uçuşan şifonlar ve ışıltılı metalik kumaşlar hareketli kesimler ve volan detaylarla işleniyor.

Şifon ve çiçek desenli gece elbise koleksiyonu ise mezuniyet balolarına yakışır bir dokunuş ekliyor. Koleksiyonu tamamlayan özel tasarım aksesuarlarda da floral detayların altı çiziliyor. Romantik görünümü tamamlayan küpe, saç tokası ve saç bandı modelleri de yaz trendinin ipuçlarını veriyor.