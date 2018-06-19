KIRIKKALE (AA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Davanıza, liderinize sahip çıkın. Bu seçim bir beka meselesi. Biz de siyasi hırsı bir tarafa bırakarak, hiçbir karşılığı gözetmeksizin Cumhur İttifakı'na destek kararımızı açıkladık." dedi.

Çelebi, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, milletvekili adayları Bayram Salim Bozdemir, Mustafa Arslan ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, eski Demokrat Parti Kırıkkale İl Başkanı Adem Tonga ve arkadaşlarının Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda organize ettiği toplantıya katıldı.

Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Anavatan Partisinin iki dönem tek başına, üç dönem de koalisyonlarla Türkiye'ye çok ciddi hizmetler etmiş ve çığır açmış bir parti olduğunu söyledi.

Anavatan Partisinin önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin birliği, dirliği ve gelişmesi için de yegane katkıyı sağlayacak ender partilerden olduğunu savunan Çelebi, "Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 14 parti birleşti. O zaman Erdoğan'ı kısıtlı imkanlarına rağmen bir parti destekledi. O da Anavatan Partisidir." dedi.

Çelebi, Suriye'deki terör odaklarının ortadan kaldırılması ve sıranın Kandil'e gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kandil'in bir sembolik önemi var. Nereye girerlerse girsinler, oraya Türk bayrağının dikilmesi herkese meydan okumadır. İnşallah 24 Haziran'a kadar bu da olursa kimse şaşırmasın. Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan üzerinden diz çöktürülmek isteniyor. İşte biz buna itiraz ettik. Bir parti aday çıkarıyor, kendi partisine güvenemediği adayı cumhurbaşkanı adayı yapıyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu paraların kaynağı nereden geldiği belli değil"

Yıllardır üst düzey siyaset yaptığını vurgulayan Çelebi, köklü bir partinin de genel başkanlığını yaptığını kaydetti.

Maddi anlamda partiyi zorlukla yürüttüğünü belirten Çelebi, "Bir öğretmen hanımefendi var maşallah, maşallah. Bu paraların kaynağı nereden geldiği belli değil. Bunları ben de söylemiyorum. Kurucuları söylüyor. 'Bu parti bildiğin parti değil, dışarıdan talimatla yönetilen bir parti.' diyor. Ben demiyorum. Ben ilk günden 'Bu parti bir proje partisi.' dedim. Bir 15 gün daha olsun bunlar dahi kalmayacak. Türk milletinin ferasetine güvenin. Türk milleti cahil falan değil. Türk milleti bilinçli bir millet, kimi seçeceğini, neyi seçeceğini çok iyi biliyor." diye konuştu.

- AK Parti İstanbul mitingi

AK Parti'nin İstanbul mitingine değinen Çelebi, mitingde Türkiye'ye mührünü basmış eski iki başbakan olduğunu anımsattı.

Birinin Tansu Çiller, diğerinin de Anavatan Partisinin Turgut Özal'dan sonraki genel başkanı ve başbakanı Yıldırım Akbulut olduğunu anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Ben ikisine de teşekkür ediyorum. İkisi de doğru bir tutum sergilemişlerdir. Ülkemiz kıymetli ve güzel bir ülke. Bu ülkede geçmişte de hesap yaptılar, bugün de yapıyorlar, yarın da yapacaklar. Dün bozduk, bugün de bozacağız, yarın da bozacağız. Davanıza, liderinize sahip çıkın. Bu seçim bir beka meselesi. Biz de siyasi hırsı bir tarafa bırakarak, hiçbir karşılığı gözetmeksizin Cumhur İttifakı'na destek kararımızı açıkladık. Kişisel hırs ve küçük hesaplar hem şahsın kendisine hem de ülkeye kaybettiriyor. Onun içindir ki biz Özal'a demek ki sahip çıkamadık. Ama görüyorum ki siz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz. Sizlere teşekkür ederim. Ben de bu acıyı yaşamış bir partinin genel başkanı olarak emperyal güçlerin oyununu bozmak için Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın yanındayım."