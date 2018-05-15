Darüşşifada Bilim ve Gençlik Şöleni yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında öğrencilerin bilime ilgisini artırmak amacıyla Bilim ve Gençlik Şöleni düzenledi.

Darüşşifa Genel Müdürü Davut Karagöz, okulun bahçesinde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, müzik ve dans etkinliğini Filistin’de yaşananlar ve ülkede yas ilan edilmesi nedeniyle iptal ettiklerini belirtti.

Öğrencisi, akademik kadrosu ve yönetimi ile bilime büyük önem verdiklerini dile getiren Karagöz, "Ben öğrencilerime inanıyor ve güveniyorum." dedi.

Bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan bilim ve gençlik şenliğinde atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, bilimsel projeler sunuldu.

Etkinlik kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerinin yarıştığı akıl oyunları yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.