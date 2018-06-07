Darüşşifa Kolejinden iftar programı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Darüşşifa Koleji tarafından öğrenciler ve ailelerine iftar verildi.

Okulun bahçesinde düzenlenen iftar programında öğrenciler, aileleri ve öğretmenler iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, ilahiler okundu.

Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, yaptığı açıklamada, iftar programına katılanlara teşekkür ederek, "Darüşşifa Eğitim Kurumları olarak geleneksel iftar programımızı düzenlendik. İftara öğrencilerimiz ve velileriyle öğretmenler katıldı. Katılanlara teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin gelecek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

İftar programında çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelenirken, katılımcılara şerbet dağıtıldı.