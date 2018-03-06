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Darülaceze sakinleri Mehmetçik için atkı ördü

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde kalanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla dualarla ilmek ilmek ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdi.

06 Mart 2018 Salı 15:04
Darülaceze sakinleri Mehmetçik için atkı ördü
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İSTANBUL (AA) - Darülaceze sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na atkı örerek destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nün, "Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahraman askerlerimiz için dualarımızı ilmek ilmek örüp atkı yapmaya var mısınız?" sloganıyla başlattığı sosyal duyarlılık projesine Darülaceze sakinleri ve çalışanları ilgi gösterdi.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun" düşüncesiyle hareket eden Darülaceze sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü.

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdüren sakinler ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, askerlere moral vermek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla 200 atkı örüldü.

Atkılar örüldükten sonra düzenlenen programda, fethi müjdeleyen "Fetih Suresi" okundu. Dualar eşliğinde atkılar, örgü esnasında çekilen fotoğraflar, yazılan şiirler ve mektuplarla beraber Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere paketlenerek bölgeye gönderildi.

"Bu atkılar Mehmetçiğimizin yalnızca vücudunu değil, kalplerini de ısıtacak"

İstanbul Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın ise atkıları Afrin'de mücadele eden, her türlü fedakarlığa katlanan Mehmetçiğe göndereceklerini dile getirerek, "Bu atkılar Mehmetçiğimizin yalnızca vücudunu değil, kalplerini de ısıtacak, onlara moral motivasyon vererek güç katacak. İnşallah kahraman ordumuz bu operasyonu muzaffer olarak tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

Taşkın, projeye katılarak emek verenlere teşekkür ederek, herkesin askerler için dua etmesini istedi.

"Dualarımız askerlerimizle"

Atkı ören Darülaceze sakinlerinden Sitare Yıldız Parlak, "kınalı yavrular" olarak nitelediği askerlerin, ülkenin sıkıntı yaşamaması için terörle mücadele ettiğini belirterek, "O kuzularımız orada bizim için, yarınlarımız ve vatan için canlarını veriyor. Dualarımız onlarla, Allah güçlerini, kuvvetleri artsın. Şu an bizi çağırsalar hepimiz gideriz. Yemek yaparız, çay demleriz onlara." diye konuştu.

Derviş Kara da atkı örmediğini ancak askerlere cesaret verir düşüncesiyle şiir yazdığını aktararak, askerlerin hayırlısıyla dönmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
AfrinAskerlerBereDarülacezeMehmetçikMoral Ve DestekTürkiye
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