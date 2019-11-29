Darbecileri helikopterle taşıyan eski Pilot Üsteğmen Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bu isimler arasında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kalkışma sırasında darbecileri helikopterle TRT binasına, Vodafone Park'a taşıyan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın ismi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sırasında helikopterle darbecilerin sevk işlemini yapan Kerime Yıldırım, eylemlerde aktif şekilde yer aldığını emniyet ve savcılıkta kabul etmesine rağmen, mahkemede darbe girişimi olduğunu sabah uyandığında anladığını iddia etti.

Yıldırım, gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinde uçuşları tamamlamasının ardından üstleri tarafından ne şekilde ifade vereceği yönünde telkin aldığını da kabul etti.

Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinde, "Terörist saldırı oldu, okul lojmanı bölgesinde terörist eylem yapılacağı şeklinde 'harekat yıldırım' öncelikli mesaj geldi, bundan dolayı alarm durumuna geçtik ve keşif amaçlı uçuşa geçtik." şeklinde beyanda bulunmaları yönünde talimat aldıklarını aktaran Yıldırım, darbeci eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in emirleri doğrultusunda darbeci askerleri taşıdığını itiraf etti.

Yıldırım, kanıtlanan ve olaya ilişkin görüntülerin de yer aldığı delillere göre, bazı darbecileri TRT binasına, bir bölümünü de Vodafone Park'a indirdikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbecileri almak için uçuş yaptı. Aldığı askerleri Atatürk Havalimanı'na bırakan Yıldırım'ın gün ağardıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi helikopteri Atatürk Havalimanı'na bırakarak Yalova'daki birliğine döndüğünü anlattı.

Eski Üsteğmen Yıldırım, 28 Temmuz 2016'da yayınlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname" ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edildi.

Adil Öksüz ile aynı ankesörlü hattan arandı

Bu arada, darbeci Kerime Yıldırım'ın terör örgütünün sözde TSK imamı olup darbe girişimini ülke çapında yöneten firari Adil Öksüz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çıkan çatışmada ölen Astsubay İbrahim Gül ve "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan sözde "sıkıyönetim direktifi" ekinde "Hakkari Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı" olarak görevlendirilen Tuğgeneral Ahmet Otal'ın aynı sabit ankesörlü hattan arandığı tespit edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin görülen ve 18 Ağustos 2018 tarihinde karara bağlanan davada, sanık Kerime Yıldırım, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel mahkemenin bu kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince de onanarak, dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.

Muhammed Enes Can