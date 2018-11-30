Darbeciler araç kayıt sistemini tehditle kapattırmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.



19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı tanıkların ifadelerine başvuruldu. O dönemde vatani görevini yapan tanık U.İ, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde nöbetçi olduğu Araç Sevk Amirliğine gittiğini, daha önce tanımadığı birçok askerin araçlarla nizamiyeye giriş çıkış yaptığını gördüğünü söyledi.

U.İ, ilerleyen saatlerde içeriye giren bir binbaşının, komutanın kendisinde olduğunu belirttiğini, bir süre sonra amirliğin birkaç defa telefonla aranarak, "Araç kayıt sistemini kapatmazsanız ölürsünüz." diye tehdit edildiklerini beyan etti.

Er T.H'nin ve odada bulunan diğer askerlerin, tehditlerin ardından ışıkları ve sistemi kapatarak dışarı çıktığını ve bu saatten sonra araç giriş çıkışlarının sisteme kaydedilmediğini ifade eden U.İ, gece boyunca korktuğunu ve olaylara karışmadan sabaha kadar beklediğini anlattı.

Tanık C.A, 15 Temmuz akşam saatlerinde terör saldırısı olduğu gerekçesiyle birliğe girmek için nizamiye kapısına geldiğini, kamuflajlı bir yüzbaşının kendisinden kimlik istediğini ve "İçeri giremezsin." cevabını verdiğini dile getirdi.

Birliğe girebilmek için üstlerini defalarca telefonla aradığını, fakat kimsenin cevap vermediğini belirten C.A, birliğe girmesine izin verildikten sonra yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Turnikelerden geçtikten sonra kamuflajlı ve mühimmat yelekleri olan birçok rütbeli askerle karşılaştım. Çok korkmuştum ve aralarından geçerek, harekat merkezine gittim. Eksi ikinci katta vardiya personeli ile karşılaştım. Gece saat 01.00 sularında televizyonda darbe girişiminin olduğunu öğrendik ve terör saldırısının olmadığı konusunda ikna olduk. Biraz durup düşündükten sonra birlikten ayrılmaya karar verdik ve bir engellemeyle karşılaşmadan çıkış yaptık."

Tanık astsubay M.K. ise 15 Temmuz'da, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın birliğe girişinde güvenliği sağlamakla görevli olduğunu, akşam saatlerinde bahçede rütbeli askerlerin "Tatbikat var." diye bağırdığını ve tanımadığı birçok kamuflajlı ve mühimmatlı askerin birliğe girdiğini gördüğünü dile getirdi.

Kamuflajlı askerlerden şüphelendiğini ve başçavuş Fatih Yurtsever'i arayarak bilgi aldığını kaydeden M.K, tanımadığı bir albayın, odasına geçmesi için emir verdiğini ve ülke çapındaki olayları televizyondan izlediğini anlattı.

M.K, gece saat 01.00 civarında nizamiyeden çıkışına izin verildiğini, fakat orduevi nizamiyesini arayarak emin olmak istediğini, dışarı çıkmanın riskli olacağını öğrendikten sonra sabaha kadar odasında bekleme kararı aldığını ifade etti.

Duruşma, 3 Aralık'a ertelendi.