İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması tamamlandı.

'Albay diz çöküp vatandaşa ateş etti' 'Yüzbaşı 2 kişiyi ayağından vurdu' 'Albay Demir'in 2 kişiyi vurduğunu gördüm'İBB çalışanlarına 'Askerler gelebilir, mukavemet göstermeyin' talimatı Darbeci albaydan 'Sıkmazsanız kafanıza sıkarım' emri

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılan duruşmada savunması alınan sanık eski Teğmen Ömer Sevim, askerleri araçlara bindirme emri aldıklarını, kendilerine İBB'nin emniyetini alma görevi verildiğini iddia etti.

İBB binasına geldiklerinde tüm katlara ikişer asker görevlendirdiğini ve binadaki tüm personelin kendilerine yardımcı olduğunu öne süren Sevim, "Binayı emniyete aldık. Askerlerin yerleştirilmesini yüzbaşılar gerçekleştirdi. Emir komuta onlarda olduğu için ben onlara yardımcı olmaya çalıştım. Binanın etrafında keşif amaçlı bir tur atmak için dolaşmaya başladım. Turu tamamlayıp İBB kavşağının oraya geldim. Vatandaşlar 'Asker kışlaya' diye bağırıyordu. Bu grubu farklı algıladığım için çok ciddiye almadım. Albay Zeki Demir'in (sanık) bu grupla bağrıştığını ve havaya ateş ettiğini gördüm." dedi.

Darbeci albaydan "İmamı susturun" emri

Vatandaşlara binaya emniyeti sağlamak amacıyla geldiklerini anlatmaya çalıştığını iddia eden Sevim, savunmasında şunları söyledi:

"Askerler tarafından kontrolsüz şekilde ateş edildiğini düşündüm. Tüfeğimi askerlere doğru sallayarak ateş etmemeleri gerektiğini ifade ettim ve askerlere kızdım. Albay Zeki Demir, birkaç el yere ateş etti ve bir kişiyi bacağından vurdu. Tüm grup kaçışmaya başladı. Bir kişinin daha yaralandığını gördüm ama onun nasıl yaralandığını bilmiyorum. Emrimdeki askerlere silahlarını emniyete alma emri verdim. Şehzade Camisi tarafından silah sesleri duydum. Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı'yı o tarafa askerlere ateş etmemeleri için yolladım."

Bu sırada sanık Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, sanık Sevim'in yalan söylediğini ifade ederek müdahalede bulundu.

Mahkeme Başkanı, Samancı'nın salondan çıkarılmasına karar verdi.

Sanık eski Albay Zeki Demir’in kendini yanına çağırdığını belirten Sevim, "Bana sela okuyan imamı susturmamı emretti. Bir askerin emre uymama neticesinde Zeki Albay tarafından vurulduğunu duymuştum. Ben de korktuğum için 'Emredersiniz.' yanıtını verdim." dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık eski Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören, 23.00 sıralarında İBB'nin oraya vardıklarını, çevre emniyetinin alındığını söyledi.

Vatandaşların aleyhlerine slogan attığını ve bu nedenle haber sitelerine girdiğini kaydeden Şengören, "Sitelerde askeri kalkışma haberlerini gördüm. Bunu hemen gidip Albay Zeki Demir ile konuştum. O da araçların toplanması emrini verdi. Sonra zannediyorum ki trafik yoğunluğu nedeniyle bu emrinden vazgeçti ve araçlar tekrar emniyet düzenine getirildi. Daha sonra polisler geldi ve ben kolumdan yaralandım. Zeki Albay göğsünden vuruldu. Daha sonra soyunma odasına geçtim." şeklinde savunma yaptı.

Polise teslim olduğunu söyleyen Şengören, savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Duruşma sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu, Melike Gallenkuş