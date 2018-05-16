Darbe sanığının reddihakim talebi reddedildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına, savunma yapması planlanan sanık avukatlarının katılmaması sebebiyle ara verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Ağrı Patnos İlçe Askerlik Şube Başkanı olarak görevliyken, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan sanık eski teğmen Mustafa Balcı savunma yaptı.

Balcı, OHAL sürecinde adil yargılama yapılmadığını ve sanıkların baskı altında olduğunu iddia ederek reddihakim talebinde bulundu. Balcı, savunmasına ileri bir tarihte devam edeceğini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra sanık Balcı'nın reddihakim talebinin yasal gerekçe ve delillere dayanmadığından oy birliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.

Bugün savunma yapacakları bildirilen bazı sanık avukatlarının salonda bulunmaması üzerine Başkan Giray, savunma sırası gelen sanık müdafilerinin savunma yönünden herhangi bir süre talepleri ve mazeretlerinin bulunmadığını kaydetti.

Başkan Giray ayrıca sanık müdafilerinin yarınki duruşmaya katılmamaları halinde sanık savunmalarına zorunlu müdafi atanacağını ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.



Duruşmaya yarın devam edilecek.