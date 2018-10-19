KASTAMONU (AA) - Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine Eğitim-Bir-Sen'in Kastamonu, Tokat ve Çankırı şubelerince tepki gösterildi.

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri, hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin gereği üzerine öğrenci andının kaldırıldığını söyledi.

Andın kaldırılmasıyla sivilleşme adına önemli kazanım elde edildiğini aktaran Sancaktaroğlu, gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye'nin inşası adına kendilerinin de destek verdiğini anlattı.

Danıştay 8. Dairesinin idarenin takdir hakkını hiçe sayarak hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel veriye dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini dile getiren Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"Danıştay'ın kararıyla temel hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. Darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır darbe vurmuştur. Eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan, hatta zor kullanarak değiştiren, tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor, itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz. "

- Tokat

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, Danıştay'ın kararının dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırılığı bulunduğunu öne sürdü.

Ceylan, kararı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

- Çankırı

Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesinden yapılan yazılı açıklamada da "Öğrenci Andı"nın 2013 yılında kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu uygulamaya demokratik Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak destek verdikleri belirtilen açıklamada, "Ancak Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanlığının 2013 yılında verilen kararın arkasında durması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar, öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.







