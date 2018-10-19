Danıştay'ın

YOZGAT (AA) - Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Şerefli, şube binasında yaptığı basın açıklamasında, 2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak Öğrenci Andı'nın kaldırıldığını ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini söyledi.

Danıştay 8. Dairesinin idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini anlatan Şerefli, "Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir." dedi.

Bu kararın, son 15 yıldır insan hakları ve demokrasi alanında gerçekleştirilen atılımların ve kazanımlarının, idarenin hukuki denetimini yapmakla yükümlü yargı mensuplarınca halen benimsenemediği ve içselleştirilemediğini gösterdiğini aktaran Şerefli, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki yargıyı askeri darbelerle şekillendirilen müesses nizamın temsilcisi konumuna indirgeyen eski Türkiye alışkanlıklarının halen devam ettiği görülmektedir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013’te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştayın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır."