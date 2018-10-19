KIRŞEHİR (AA) - Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci, Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Cebeci, şube binasında yaptığı basın açıklamasında, 2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak Öğrenci Andı'nın kaldırıldığını ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'in de buna destek verdiğini anımsatan Cebeci, Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla ülke gerçekliği, toplumsal mutabakat, uluslararası hukuk ve anayasanın görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Bu kararın, son 15 yıldır insan hakları ve demokrasi alanında gerçekleştirilen atılımların ve kazanımlarının, idarenin hukuki denetimini yapmakla yükümlü yargı mensuplarınca halen benimsenemediği ve içselleştirilemediğini gösterdiğini savunan Cebeci, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki yargıyı askeri darbelerle şekillendirilen müesses nizamın temsilcisi konumuna indirgeyen eski Türkiye alışkanlıklarının halen devam ettiği görülmektedir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013’te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay’ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır."