Danıştay'dan 'yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti' kararı

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, acil servislere hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin Danıştay kararıyla ödeneceğini bildirdi.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 2014'teki yazılı kararıyla acil servislere hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin ödenmediğini anımsattı.

Sağlık-Sen'in bu konuyla ilgili Danıştay'da dava açtığı ve davanın sonuçlandığını vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlık-Sen, röntgen ve laboratuvar biriminde çalışan ve nöbet tutmak sureti ile acile hizmet veren teknisyenlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmemesini haksız bir uygulama olarak değerlendirerek Danıştay'a başvurmuştu. Açılan davada Sağlık-Sen'i haklı bulan Danıştay 12. Dairesi, haksızlığa zemin teşkil eden kurum kararını iptal etti. Böylece, acil servislere hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri Danıştay kararıyla ödenecek."

Durmuş, idarenin zaman zaman söz konusu hatalar yapabildiğini belirterek, "Röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin acile hizmet verdiğini kurum yetkilileri de çok iyi biliyor. Ama nedense göz göre göre bu tür haksız uygulamalar yapılıyor. Danıştay'ın verdiği karar haklı bir karardır. Bu karar hepimizin yüzünü güldürmüştür. Başta emeklerinin karşılığını alamayan ilgili sağlık çalışanı arkadaşlarımız olmak üzere herkes için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Özcan Yıldırım



