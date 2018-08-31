Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, sınırda yakalandı

ANKARA (AA) - Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen Osman Yıldırım, yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle Edirne'de yakalandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması görülen davanın sanıklarından Osman Yıldırım, gece saat 01.45'te Selçuk Akyüz adına düzenlenen sahte kimlikle Yunanistan'a geçmek üzereyken güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Jandarma ekiplerine kendisini Selçuk Akyüz olarak tanıtan Yıldırım'ın, gerçek kimliği parmak izi tespitiyle belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınarak Edirne il Jandarma Komutanlığına götürülen Yıldırım, ifadesinde sahte kimlik taşıdığını kabul etti.

Ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın sınırı geçmek üzereyken yakalandığı bilgisini Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi.

Danıştay saldırısının bugünkü karar duruşmasında, Yıldırım'a, "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2 ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25 yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Yıldırım, Danıştay saldırısı davası kapsamında 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra "il dışı çıkma yasağı", "yurt dışına çıkma yasağı" ve "haftada iki kez imza atma yükümlülüğü" gibi adli kontrol hükümleriyle tahliye edilmişti.