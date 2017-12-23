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Danimarka'da cami sayısı arttı

Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Kühle'nin yaptığı araştırmaya göre, 2006'da 115 caminin bulunduğu ülkede 2017 itibarıyla bu sayı 170 oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
Danimarka'da cami sayısı arttı
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KOPENHAG (AA) - Danimarka'da yapılan bir araştırma ülkede cami sayısının 115'ten 170'e yükseldiğini ortaya koydu.

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Arhus Üniversitesinden Prof. Dr. Lene Kühle ile asistanı Malik Larsen, ülkede cami sayısına ilişkin araştırma yaptı.

Buna göre, 2006'daki araştırmada 115 olarak tespit edilen cami sayısının bu yıl itibarıyla 170'e yükseldiği belirlendi.

Araştırma, Liberal Parti Venstre, Sosyal Demokrat Parti, aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi ve Muhafazakar Halk Partisinin, 2006'daki araştırmanın güncellenmesini istemesi üzerine yapıldı.

Cami sayısındaki bu değişikliğin nedeni ise ülkede Müslüman nüfusun artışıyla açıklandı.

Danimarka'da 5,7 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 7'sinin Müslüman olduğu tahmin edilirken vatandaşların hangi dine mensup oldukları yasalar gereği kayıt altına alınmıyor.

29’u Diyanete bağlı

Ülkede, 170 camiden 29'u Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) şemsiyesi altında hizmet verirken bu camilerin finansmanı dernek üyeleri tarafından sağlanıyor.

Eski fabrika binalarının dönüştürülerek cami olarak kullanıldığı Danimarka'da, temelden inşa edilen ilk Türk camisi Hedehusene Fetih Camisi 2014'te ibadete açılmıştı.

Arhus kentinde sıfırdan inşa edilen Ulu Cami'nin açılışı da bu yıl yapılmıştı.

Temelden inşa edilen 3'üncü Türk camisi Roskilde Ayasofya Camisi'nin inşaatında ise sona gelindi. Caminin yılbaşından sonra hizmete girmesi bekleniyor.

Muhabir: Davut Çolak

Anahtar Kelimeler:
Arhus ÜniversitesiCamiDanimarkaDünya
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